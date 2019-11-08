Игорь Никитин: «Когда проигрываешь, появляется злость»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Встреча пройдет 12 ноября на стадионе «ЦСКА Арена», начало — 19.30 (мск).

— У нас вчера была вечерняя тренировка, так что ребята в хорошем тонусе, — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА. — Все нормально в том плане, что иногда надо опускаться на землю. Я даже так скажу: когда проигрываешь, появляется какая-то злость. Она выражается на тренировках, в единоборствах, и это стимулирует каждого из игроков. В любой ситуации есть свои плюсы. То, что мы не удовлетворены результатами выездной серии — это понятно. Но мы продолжаем планомерно готовиться, а поражения — тоже часть этого пути.

— Следующий матч ЦСКА проведет против «Спартака». Эти игры всегда стоят особняком для болельщиков. Как вы относитесь к этому противостоянию?

— Игры со «Спартаком» точно нельзя назвать рядовыми. Понятно, что ажиотаж вокруг дерби будет всегда. Все мы провели в ЦСКА уже довольно много времени и понимаем всю принципиальность в отношениях между двумя командами. Вдобавок, сама игра затягивает, никто не хочет уступать — и это нормальная составляющая таких встреч.

Армейцы с 39 очками лидируют в Западной конференции, красно-белые имеют на 9 очков меньше и идут пятыми.

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