Игорь Никитин: «Интересно играть в такой интенсивности все 60 минут»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Ак Барсом» (5:2) признался, что команда соскучилась по интенсивному хоккею.

— Мы ждали эту игру, уже соскучились по такому хоккею, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Довольны победой, ребята, я считаю, здорово сыграли — смогли как в обороне отработать, так и в атаке реализовали свои моменты. Довольны, готовимся дальше.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что соскучились по такому хоккею?

— Мы следим за лидерами, расписание понимаем. Казань в последних матчах показала отличный хоккей, ребята это тоже знали, поэтому интересно играть в такой интенсивности все 60 минут — думаю, это украшение: и болельщикам интересно, и ребятам.

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