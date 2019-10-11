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Игорь Никитин: «Интересно играть в такой интенсивности все 60 минут»

22:48
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Ак Барсом» (5:2) признался, что команда соскучилась по интенсивному хоккею.

— Мы ждали эту игру, уже соскучились по такому хоккею, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Довольны победой, ребята, я считаю, здорово сыграли — смогли как в обороне отработать, так и в атаке реализовали свои моменты. Довольны, готовимся дальше.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что соскучились по такому хоккею?

— Мы следим за лидерами, расписание понимаем. Казань в последних матчах показала отличный хоккей, ребята это тоже знали, поэтому интересно играть в такой интенсивности все 60 минут — думаю, это украшение: и болельщикам интересно, и ребятам.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17821.html

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