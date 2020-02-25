Игорь Никитин: «Головой ЦСКА уже в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин? рассказал о готовности команды к матчу со СКА и играм на выбывание.

— СКА — интересный соперник, интересная команда, поэтому ребят не приходится как-то настраивать на эти игры, — цитирует Никитина сайт ЦСКА. — О Кубке Континента не задумываемся, готовимся к обычной игре.



Каждый матч — это отдельная история. Свою роль играют и стечение обстоятельств, и везение, и игра вратарей. Сегодня будет другая глава и новые действующие новые лица. Все будет зависеть от того, насколько хорошо мы проведем эту игру.

У команды есть приятная измотанность. Головой мы уже в плей-офф, к которому готовились весь сезон. Ребята должны быть готовы и к сегодняшней игре, и к плей-офф.