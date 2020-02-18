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Игорь Никитин: «Где-то игрокам ЦСКА эмоций не хватало»

00:48

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин посетовал на усталость после победы над «Динамо» из Минска в регулярном чемпионате КХЛ (4:1).

— У нас была четвертая игра через день, где-то эмоций не хватало, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Никитина. — Где-то ошибки допускали индивидуальные. Но, в целом, ребята хорошо отработали и реализовали свои моменты. Мы их поблагодарили за победу и готовимся встречать «Динамо» Минск дома.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hccska/status/1229517033169195009

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