Игорь Никитин: «Где-то игрокам ЦСКА эмоций не хватало»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин посетовал на усталость после победы над «Динамо» из Минска в регулярном чемпионате КХЛ (4:1).

— У нас была четвертая игра через день, где-то эмоций не хватало, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Никитина. — Где-то ошибки допускали индивидуальные. Но, в целом, ребята хорошо отработали и реализовали свои моменты. Мы их поблагодарили за победу и готовимся встречать «Динамо» Минск дома.