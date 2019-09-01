Игорь Никитин: «Если бы у нас был один стандарт площадок, я бы выбрал финский»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги поражения от «Авангарда»? (1:3) в Кубке открытия КХЛ.

— Недостаточно заряжены были на атаку. Не хватило нас. Ребята старались, — отметил Никитин. — Проблема была не в желании, а в концентрации. Плюс голы — не очень игровые. Тяжело было уже оборону «Авангарду» взломать. Мы должны через такое пройти.

Гол Чудинова? В жизни все случается. Ребята хотели помочь Юханссону. У Сорокина был очень тяжелый сезон прошлый. Уже весной был спланирован план подготовки. И планировалось, что первые два матча регулярки будет играть Ларс.

Мне трудно судить, что изменилось в «Авангарде». Но ни определенно готовились к нам и хорошо подготовились.

Мы обнулились за межсезонье, и каждый должен зарабатывать себе место, в том числе и Капризов. Поэтому он и начал в третьем звене, но закончил-то в первом. К тому же у нас не команда одного звена. Секачу еще нужно время на адаптацию. Было бы удивительно, если бы он прямо сейчас был нашим лучшим игроком.

Романов сыграл хорошо. По крайней мере — он мне в глаза не бросался, а это для меня важный фактор.

Если бы у нас был один стандарт площадок, то я бы выбрал для КХЛ финский размер. У нас все-таки свой хоккей. И мы должны уважать свое. (Игорь Еронко)