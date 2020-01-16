Игорь Никитин: «Дождались своих шансов и сделали то, что нужно»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:1). Эта победа гарантировала армейцам участие в Кубке Гагарина-2020.

— У нас был седьмой матч через день и у ребят сил было немного, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — В принципе, грамотно сработали, дождались своих шансов и по такому состоянию, как сегодня, сделали то, что нужно. Сейчас передохнем и будем готовиться к следующим играм.