Игорь Никитин: «Даже мыслей не было отправить Юханссона в фарм-клуб для набора формы»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

— Немного непривычно играть без зрителей, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ. — Мы не сразу поняли, что находимся в игре. Потом ребята включились. Провели неплохую игру, может, не очень яркую. Мы сыграли достаточно матчей через день. Главное, что заработали два очка.

Иногда ребята берут энергию от трибун. Не только от себя и партнеров, но и от зрителей. Когда всю жизнь играешь со зрителями, то сложно без них. Но это реальность сегодняшнего дня. Мы счастливы, что вообще играем.

Закрепился ли Никита Коростелев в основном составе, или еще надо работать? Работать надо всем, неважно, закрепился ты или нет. Никита однозначно прогрессирует, мы этому рады. Ему нужно работать ежедневно, в нашей команде серьезная конкуренция. Флаг ему в руки.

Не думали ли отправить Юханссона в фарм-клуб для набора формы? Даже мыслей таких не было. Ларс заслужил, чтобы к нему было особое отношении. В такой ситуации может оказаться любой игрок, важно подставить плечо. Ребята сегодня отдали Юханссону награду как лучшему игроку матча, хотя Ларс сам понимает, что это не лучшая его игра. Ребята переживают за него и поддерживают.