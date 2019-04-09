Игорь Никитин: "ЦСКА заслуженно победил в седьмом матче"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги седьмого матча финала "Запада" против СКА (3:1). Московские армейцы выиграли серию со счетом 4-3 и сразятся с "Авангардом" за Кубок Гагарина.

- Очень тяжелая серия. Сегодня была такая же игра. Мы заслуженно победили в седьмом матче, ребята выложились по полной программе.

- Что скажете про своего соперника по финалу?

- Серьезный соперник, серьезный состав, серьезный тренерский штаб. Амбициозный. Надо относиться к финалу с полной ответственностью. В финале встретятся достойные соперники.

- Готовы к тому, что "Авангард" с первых секунд будет лезть вперед и много бросать?

- Здесь обоюдный момент. Это зависит от того, насколько соперник позволяет тебе так делать. Мы будем прежде всего концентрироваться на своей игре.

- Трех дней на отдых хватит?

- Нормальная ситуация. Все сейчас как раз в тонус вошли, почувствовали накал борьбы. Не вижу в этом проблемы.

- Почему не удавалось играть активно во всех матчах и включать скорости, ведь в таком случае у СКА сразу появлялись проблемы?

- СКА - серьезный соперник, там ребята с большим опытом. Многие игроки проходили через такие матчи. Мастерства у них тоже достаточно, что позволяет где-то компенсировать усталость. Большинство у СКА тоже хорошее. Две команды выжимали по максимуму друг от друга.

- Шумаков разыгрался в "Авангарде", вы понимаете с каким настроем выйдет на свою бывшую команду?

- Мне главное, как наша команда будет настроена.

- Год назад ЦСКА победил СКА, но проиграл в финале. Чего не хватило для успеха?

- В прошлом году слишком много сил было потрачено. Мы заходили в серию как аутсайдер, выложились. Эмоций где-то не хватило. Это был большой опыт для нас. Посмотрим, сможем ли мы им воспользоваться сейчас.

- Как оцените совершенные вами по ходу серии перестановки в звеньях?

- Не могу ответить на вопрос, останутся ли сочетания такими же и дальше. Что касается Капризова, то я в свое время разговаривал еще с Виктором Васильевичем Тихоновыми о молодых Федорове, Могильном. Иногда нужно с молодых игроков снимать давление. Кирилл – не исключение, каким бы талантливым он не был. И ему надо было снять напряжение, и более опытным игрокам взять на себя ответственность. (Михаил Зислис)

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