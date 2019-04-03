Игорь Никитин: "ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Что комментировать? Проиграли, - сказал Никитин.

- Первая тройка не забивает, пропускает голы. Что делать?

- Это для них хороший вызов.

- Почему поменяли Сорокина?

- 1:3 счет. Надо было Ларсу почувствовать плей-офф. Команду встряхнуть хотели. Все нормально.

- Опять было много удалений.

- Тяжело столько играть в меньшинстве, ребята устают. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд, ребята молодчики.

- После переезда в Питер стали играть менее остервенело.

- Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому игра менее остервенелая. (Егор Бычков)

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