22:47 3 апреля | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин: "ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд"

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.

 
Игорь Никитин."Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд". Жесткое заявление тренера ЦСКА о судействе

- Что комментировать? Проиграли, - сказал Никитин. 

- Первая тройка не забивает, пропускает голы. Что делать?

- Это для них хороший вызов.

- Почему поменяли Сорокина?

- 1:3 счет. Надо было Ларсу почувствовать плей-офф. Команду встряхнуть хотели. Все нормально.

- Опять было много удалений.

- Тяжело столько играть в меньшинстве, ребята устают. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд, ребята молодчики.

- После переезда в Питер стали играть менее остервенело.

- Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому игра менее остервенелая. (Егор Бычков)

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