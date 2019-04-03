Игорь Никитин: "ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.
- Что комментировать? Проиграли, - сказал Никитин.
- Первая тройка не забивает, пропускает голы. Что делать?
- Это для них хороший вызов.
- Почему поменяли Сорокина?
- 1:3 счет. Надо было Ларсу почувствовать плей-офф. Команду встряхнуть хотели. Все нормально.
- Опять было много удалений.
- Тяжело столько играть в меньшинстве, ребята устают. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд, ребята молодчики.
- После переезда в Питер стали играть менее остервенело.
- Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому игра менее остервенелая. (Егор Бычков)
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