Игорь Никитин: «Было ли мне грустно за «Спартак»? Спорт такая штука ...»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против «Спартака» (9:3)

— Бывают такие матчи, когда залетает почти все. Первые два периода равная игра была. В третьем мы дисциплинированно сыграли. Ребята реализовывали моменты — это тоже очень важно.

— Каково состояние Робинскона и Андронова?

— Они в общей группе тренируются. На подходе. Может быть, уже в следующем матче сыграют.

— Вы говорили хоккеистам, что мы играем, а не доигрываем?

— Мы сказали ребятам, что по такой игре может показаться, что все уже сделано. Но сыграть на команду — это очень важное качество для любого мастера. Ребята все правильно сделали.

— Вы даже после девятой шайбы не улыбались. Вам было грустно за «Спартак»?

— (Знарок засмеялся в этот момент — прим. «СЭ») Спорт такая штука... У нас в четверг уже игра. Готовимся.

— 14 раз подряд ЦСКА обыгрывает «Спартак». Есть ли в этом закономерность?

— Да нет. Я думаю, что это просто такая статистика. Просто готовились к игре. Статистика рано или поздно поменяется. (Игорь Еронко)

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