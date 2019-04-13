Игорь Никитин: "Авангард" – хороший соперник, довольны победой"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Авангардом" (5:2) в первом матче финала Кубка Гагарина.
– Игра отрезками складывалась хорошо. Где-то – допускали глупые удаления, отдавали инициативу. Хороший соперник, довольны победы.
– Насколько все серьезно с Андроновым? Говорят о микротравме.
– А кто вам сказал, что у него микротравма?
– Заявление пресс-службы.
– К ним и вопросы. Думаю, в следующем матче будет играть. (Игорь Еронко)
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