Игорь Никитин: "Авангард" – хороший соперник, довольны победой"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Авангардом" (5:2) в первом матче финала Кубка Гагарина.

– Игра отрезками складывалась хорошо. Где-то – допускали глупые удаления, отдавали инициативу. Хороший соперник, довольны победы.

– Насколько все серьезно с Андроновым? Говорят о микротравме.

– А кто вам сказал, что у него микротравма?

– Заявление пресс-службы.

– К ним и вопросы. Думаю, в следующем матче будет играть. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей