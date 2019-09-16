Игорь Никитин: «Атакующий хоккей захлестнул обе команды»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча с «Локомотивом» (5:2) отметил, что в игре его команды также хватало отрицательных моментов.

— Атакующий хоккей захлестнул обе команды. Были и хорошие моменты в нашем исполнении и не очень, когда мы теряли концентрацию и «Локомотив» получал кислород. Третий период мы уже играли получше.

— Почему в составе не было Сорокина?

— У нас есть план подготовки, за него отвечает тренер вратарей. Многое зависит от самочувствия ребят.

— Когда вернутся в строй защитники Науменков и Блажиевский?

— Науменков — в следующей игре. Блажиевский только приступил к занятиям в общей группе. (Михаил Зислис)

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