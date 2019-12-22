Игорь Никитин: «Андронову нужно немного передышки»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:1).

— Плохо начали, в перерыве поговорили, и во втором периоде ребята по полной включились. Удачно сработало большинство, в хоккей поиграли, ребята забросили свои голы. Готовимся к следующей игре, — приводит слова Никитина официальный сайт «Витязя».

— Интересует состояние Андронова, что с ним?

— Сергей шесть лет уже в команде, и каждый год очень серьезный график, организму нужно немного передышки.