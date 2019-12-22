КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игорь Никитин: «Андронову нужно немного передышки»

21:05
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:1).

— Плохо начали, в перерыве поговорили, и во втором периоде ребята по полной включились. Удачно сработало большинство, в хоккей поиграли, ребята забросили свои голы. Готовимся к следующей игре, — приводит слова Никитина официальный сайт «Витязя».

— Интересует состояние Андронова, что с ним?

— Сергей шесть лет уже в команде, и каждый год очень серьезный график, организму нужно немного передышки.

Дополнительная информация

https://www.hcvityaz.ru/news/24474/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир