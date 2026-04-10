Ларионов — о будущем: «Конечно, остаюсь в СКА»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о своем будущем.

«Да, конечно, остаюсь в СКА. На следующий сезон», — цитирует Ларионова ТАСС.

65-летний специалист возглавляет СКА с лета 2025 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26. В первом раунде Кубка Гагарина СКА проиграл ЦСКА (2-4 в серии).

Ранее Ларионов тренировал молодежную сборную России и нижегородское «Торпедо». Также он исполнял обязанности главного тренера сборной России.

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