Игорь Ларионов рассказал о подготовке к турниру Sochi Hockey Open

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов будет руководить олимпийской командой во время турнира Sochi Hockey Open 2021. Помогать ему Олег Браташ.

— Мы уже работали в мае на Кубке Черного моря. Будет приятно вновь поработать вместе — обменяемся мнениями, будем вместе работать на лавке. У нас нормальный диалог: всегда нужно учиться, иметь взаимопонимание с коллегами и работать сообща на благо команды, — цитирует Ларионова сайт ФХР.

— С каким настроением подходите к турниру, над чем планируете работать в первую очередь?

— Будет приятно снова вернуться в Сочи. Это хоккейный регион — тут есть команда КХЛ, центр «Сириус», регулярно проходят сборы наших национальных команд. Можно сказать, что это место притягивает хоккей и он там здорово развивается. Для нашей команды это второй дом — последние пару лет бываем там чаще, чем в Новогорске. Ждем с нетерпением возможности сыграть. Жаль, что не будет болельщиков.

Проверим ребят, которых вызвали. У нас будет несколько дней до турнира, чтобы донести до них определенные установки, которые помогут нам достойно выступить среди команд КХЛ. Cамым главным будет наличие желания проявить себя. Дадим им направление и ожидаем, что в свитере сборной они окажут достойное сопротивление опытным командам.

Для игроков олимпийской сборной нынешний турнир — возможность показать себя с новой стороны. Это трамплин, чтобы раскрыть потенциал, который они пока не смогли раскрыть в командах, в силу системы игры, допустим. Для этого и нужны молодежная и олимпийская сборные — заявить о себе и показать, насколько они готовы стучаться в двери основного состава команд КХЛ.

— Почему решили объединить тройку Свечкова, Чибрикова и Хуснутдинова?

— У нас идет цикл подготовки к молодежному чемпионату мира, поэтому цель не только просмотреть игроков, но и начать наигрывать сочетания. Некоторые парни из состава уже серебряные призеры ЮЧМ, есть игроки с опытом МЧМ и матчей за взрослую сборную. Здорово, что в этом возрасте большая конкуренция, это делает работу с ребятами очень захватывающей.