Ларионов: «Важен огонь в игроках в СКА, которые готовы двигаться дальше и быть лучше»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о составе команды.
«Так быстро вопрос не решается. Да, я видел состав, видел игровое время, контракты игроков, провел ряд бесед с людьми, которые находятся внутри организации. Пока говорить о конкретных шагах сложно. Хочу посмотреть, хочу подумать, может быть, несколько дней, чтобы получить больше информации, которая мне важна. Потому что важны человеческие качества, важен тот огонь, который есть в игроках, которые готовы двигаться дальше, быть лучше, делать команду лучше. Поэтому пока говорить о каких-то шагах не могу. Они есть в голове, но пока нужно все постепенно оценить, взвесить и дальше уже двигаться вперед
Был ли разговор с Романом Ротенбергом и предыдущим тренерским штабом СКА? Я не думаю, что это будет корректно. У каждого тренера свое видение.
Я провел очень глубокий анализ. Против СКА мы играли все эти годы. Практически всех игроков я знаю. Знаю тех, кто уехал, потому что молодые ребята были у меня в молодежке. Поэтому на данный момент я не вижу смысла разговаривать с тренерским штабом, потому что здесь немножко другие идеи, другие мысли. В этом паре, наверное, этого разговора не будет», — сказал Ларионов.
СКА объявил о назначении 64-летнего специалиста 2 июня. Он сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга. Ранее Ларионов возглавлял нижегородское «Торпедо».
В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.
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