Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

30 сентября, 00:22

Ларионов — о поражении от «Торпедо»: «Игра немного разочаровала, нам не хватило свежести, огня и драйва»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

— Игра немного разочаровала, но хорошо, что у нас есть второй матч с этой командой в среду, — сказал Ларионов. — Нужно перегруппироваться, не опускать голову и двигаться вперед. Сегодня не хватило свежести, того огня и драйва, которые обычно характеризуют нашу команду. Такие матчи бывают, нужно их преодолеть и двигаться дальше.

— Вы сказали о необходимости перегруппировки. В каких именно компонентах?

— Речь скорее о ментальности. Важно, не ссылаясь на календарь или поздние прилеты, проявлять характер, когда не получается. Когда не хватает свежести, на первый план выходят характер и дисциплина. Например, удаление, которое привело к третьему голу, было абсолютно ненужным. Эти вещи нужно просто подтянуть. Кардинально менять что-то не вижу смысла — ребята стараются, но сегодня не хватило свежести и агрессии. У нас есть 48 часов, чтобы спокойно подготовиться к следующей игре.

— 10 сентября вы говорили, что Андрей Педан вернется через неделю. Сейчас конец сентября — когда мы увидим его и Никиту Зайцева на льду?

— Мы постоянно на связи с врачами и не хотим форсировать события. Никите Зайцеву сняли спицы — ему нужно около недели, чтобы восстановить силу руки. Все остальное позади, кость срослась. По Педану — думаю, после выездной серии, матчей со «Спартаком» и «Локомотивом», он сможет подключиться к основной группе. Надеемся, это будет серьезным усилением для обороны. Процесс восстановления долгий и требует времени — мы не можем возвращать игроков, которые не готовы на 100 процентов. Медицина — такая вещь, не будем форсировать. Подождем, ребята будут в порядке.

— В последних домашних матчах СКА часто оказывается в роли догоняющего. Почему это происходит?

— Мы пропускаем первыми дома, это становится тревожным трендом. Мы не должны каждый раз догонять. Соперник перестраивается, играет осторожнее и ловит нас на контратаках. Надо сломать эту тенденцию. Мы пробуем разные тактические схемы, пробуем начинать матчи разными тройками. Попытки догнать соперника вытягивают много сил. Пытаемся найти ключи, ответы. Нужно менять подход, возможно, скорректировать подготовку или разминку. Важно начинать игру с правильным фокусом, с первых 5-7 минут. Не говорю, что мы должны сушить и упрощать игру, действовать от обороны — это не даст ничего болельщикам, не поможет развивать хоккей. Но эти моменты меня тоже беспокоят. Не первый матч мы начинаем с 0:2, 0:1 — естественно, приходится тратить много сил, дополнительных ресурсов. Команда потом ищет возможности спасти матч и выиграть, но нужно добиваться результата меньшей кровью. Тем более мы играем домашней арене. Это как иметь на кухне несколько шеф-поваров. Только один повар хозяйничает — это должен быть СКА. Дома мы должны быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе. Нельзя давать сопернику хозяйничать на нашей территории.

Екатерина Смирнова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Sobolev

    Не вернется. Роман себя не на помойке нашел, чтобы вот так по первому свистку бежать, после того , как с ним поступили в СКА. А поступили некрасиво.

    30.09.2025

  • Valery Smirnov

    Это точно. К его приходу был хороший вполне себе боеспособный состав, надо с ним поработать, а не тащить сынка и непонятных канадцев. Только к Меннелу нет вопросов, да и тот уже граждании России))

    30.09.2025

  • Sergey Sergeev

    При Ротенберге Торпедо было клиентом СКА, а не наоборот. О, времена....(

    30.09.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Все это я уже слышал в бытность Игоря Николаевича в Торпедо. Только малины не хватает

    30.09.2025

  • Valery Smirnov

    Невозможно при такой интенсивности, которую хочет видеть Профессор, сохранить свежесть и агрессию на всю регулярку. Спады в игре неизбежны. Может стоит подумать о ротации состава.

    30.09.2025

  • Хищник

    Ротации вообще нет в команде-просто отсутствуют игроки(всех повыгонял).

    30.09.2025

  • андр

    Бла бла бла.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    Рома, вернись в СКА !

    30.09.2025

    • Московское «Динамо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

    Ларионов: «Мне не хочется говорить о «Торпедо», это перевернутая страница»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости