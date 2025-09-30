Ларионов — о поражении от «Торпедо»: «Игра немного разочаровала, нам не хватило свежести, огня и драйва»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

— Игра немного разочаровала, но хорошо, что у нас есть второй матч с этой командой в среду, — сказал Ларионов. — Нужно перегруппироваться, не опускать голову и двигаться вперед. Сегодня не хватило свежести, того огня и драйва, которые обычно характеризуют нашу команду. Такие матчи бывают, нужно их преодолеть и двигаться дальше.

— Вы сказали о необходимости перегруппировки. В каких именно компонентах?

— Речь скорее о ментальности. Важно, не ссылаясь на календарь или поздние прилеты, проявлять характер, когда не получается. Когда не хватает свежести, на первый план выходят характер и дисциплина. Например, удаление, которое привело к третьему голу, было абсолютно ненужным. Эти вещи нужно просто подтянуть. Кардинально менять что-то не вижу смысла — ребята стараются, но сегодня не хватило свежести и агрессии. У нас есть 48 часов, чтобы спокойно подготовиться к следующей игре.

— 10 сентября вы говорили, что Андрей Педан вернется через неделю. Сейчас конец сентября — когда мы увидим его и Никиту Зайцева на льду?

— Мы постоянно на связи с врачами и не хотим форсировать события. Никите Зайцеву сняли спицы — ему нужно около недели, чтобы восстановить силу руки. Все остальное позади, кость срослась. По Педану — думаю, после выездной серии, матчей со «Спартаком» и «Локомотивом», он сможет подключиться к основной группе. Надеемся, это будет серьезным усилением для обороны. Процесс восстановления долгий и требует времени — мы не можем возвращать игроков, которые не готовы на 100 процентов. Медицина — такая вещь, не будем форсировать. Подождем, ребята будут в порядке.

— В последних домашних матчах СКА часто оказывается в роли догоняющего. Почему это происходит?

— Мы пропускаем первыми дома, это становится тревожным трендом. Мы не должны каждый раз догонять. Соперник перестраивается, играет осторожнее и ловит нас на контратаках. Надо сломать эту тенденцию. Мы пробуем разные тактические схемы, пробуем начинать матчи разными тройками. Попытки догнать соперника вытягивают много сил. Пытаемся найти ключи, ответы. Нужно менять подход, возможно, скорректировать подготовку или разминку. Важно начинать игру с правильным фокусом, с первых 5-7 минут. Не говорю, что мы должны сушить и упрощать игру, действовать от обороны — это не даст ничего болельщикам, не поможет развивать хоккей. Но эти моменты меня тоже беспокоят. Не первый матч мы начинаем с 0:2, 0:1 — естественно, приходится тратить много сил, дополнительных ресурсов. Команда потом ищет возможности спасти матч и выиграть, но нужно добиваться результата меньшей кровью. Тем более мы играем домашней арене. Это как иметь на кухне несколько шеф-поваров. Только один повар хозяйничает — это должен быть СКА. Дома мы должны быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе. Нельзя давать сопернику хозяйничать на нашей территории.

Екатерина Смирнова