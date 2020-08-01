Игорь Ларионов: «Рано говорить о каком-то успехе, это только первые шаги»

Главный тренер олимпийской сборной России (игроки до 20 лет) Игорь Ларионов подвел итоги двух контрольных матчей против «Сочи» в рамках сбора перед турниром Sochi Hockey Open.

— Матчи в целом оставили хорошее впечатление, — цитирует Ларионова сайт ФХР. — Большинство ребят на таком уровне раньше не играли, им удалось преодолеть первое волнение, тем важнее победа в плане психологии. Каким будет матч против «Сочи» на турнире? Конечно, это будет уже немного другое — все будут выходить сильнейшими составами, включая нас, есть интересная конкуренция.

Сегодня понравились командный дух и выполнение задания. Ребята дорожили шайбой, несмотря на давление — мы заранее просили, чтобы не было простых отбросов в сложных ситуациях. Надо было оставаться терпеливыми, давать шайбе находить адресата. Они с этим справились.

За предыдущий матч ребят поблагодарил. Бывают поражения, но из них можно извлечь моменты, которые возможно исправить. Сегодня ребята играли спокойнее, не уступали борьбу. Да, ошибки были и рано говорить о каком-то успехе, это только первые шаги, но потихоньку начинает работать контроль шайбы.