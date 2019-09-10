Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре в КХЛ на площадках трех разных форматов.

— Считаю, что в нашей лиге должен быть единый стандарт площадки — североамериканская или, в крайнем случае, финская, но никак не европейская. Пока я видел две или три игры этого сезона, но трудно делать выводы. Очень много сумбура. Поляна вроде стала поменьше, но понимаешь, насколько много брака стало. Игрокам и тренерам нужно время, чтобы адаптироваться и понять, что можно из этого сделать.

— Уменьшение ширины и изменение разметки льда поможет нашим ребятам быстрее адаптироваться в Северной Америке?

— Абсолютно! Безусловно, у нас многие вещи должны поменяться. Мы должны сделать крен в сторону атаки. Прошлогодний финал ЦСКА — «Авангард» для меня был скучным, если честно. Игра очень оборонительного плана, закрытый хоккей, который не дает возможности получать удовольствия. Если мы хотим, чтобы игра продавалась, и народ шел на трибуны, хоккей должен быть более атакующим. Это зависит от игроков, уровня их мастерства и наставников, которые хотят рисковать, играть в быстрый хоккей и доверять молодежи. Таких, к сожалению, очень мало.

«Финал ЦСКА — «Авангард» был для меня скучным». Ларионов — о КХЛ, Олимпиаде в Пекине и Кузнецове