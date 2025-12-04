Ларионов — об улучшении результатов СКА: «Ребята приняли правила игры, которых мы требуем»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Адмиралом» (3:1) в FONBET чемпионате КХЛ ответил на вопрос об улучшении результатов команды в последних матчах.

СКА одержал восемь побед в последних десяти матчах.

«Судя по результатам, удалось достучаться до команды? Если возвращаться к началу сезона, много матчей мы проиграли в концовках. Вроде команда старалась, но не доводила дело до конца. На данный момент мы подходим к экватору сезона, и ребята приняли правила игры, которых мы требуем. Но говорить об успехе еще рано — хочется, чтобы стабильность была в каждой игре», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После 31 матча СКА с 36 очками занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.