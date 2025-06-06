Ларионов о возможном подписании Радулова: «Говорить, что он будет в СКА, пока рановато»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Александра Радулова.
«Радулов — один из тех, который не важно сколько ему лет и где он играет, он всегда играет душой, с огнем, с сердцем и так далее. Говорить, что он будет здесь или будет там, пока рановато. Он сейчас чемпион, они гуляют по полной программе, заслуженно гуляют, потому что чемпионы всегда должны проводить лето бурно. С другой стороны, наверняка у него есть свои предпочтения. Пока мы эту тему не будем трогать», — сказал Ларионов.
В сезоне-2024/25 38-летний Радулов набрал 34 (18+16) очка в 60 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 16 (7+9) результативных баллов в 21 игре.
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