Ларионов: «Мне не хочется говорить о «Торпедо», это перевернутая страница»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов не захотел обсуждать свою бывшую команду «Торпедо» после домашнего поражения от нижегородцев в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:5).
— Насколько «Торпедо» еще ваша команда? Сложнее ли играть против бывших подопечных?
— Мне не хочется говорить о сопернике — эта страница перевернута. Да, 80 процентов игроков остались с моего времени, но сейчас мы говорим о СКА. Мы должны быть лучше и преодолевать сложности, которые встречаем на пути. Соперник сегодня был свежее и заслужил победу — это факт.
— Какие ощущения испытываете, когда Атанасов, который раскрылся при вас, забивает красивую шайбу и прибивает шансы вашей команды отыграться?
— Это не первый его гол с нулевого угла. При мне таких шайб было, кажется, три. Неординарный гол. Такие броски сложны для любого вратаря, ты перемещаешься и не ждешь с такого угла броска. Зави тоже перемещался и понимал, что шайба у Атанасова на неудобной руке — слабое место большинства игроков, 90 процентов хоккеистов нашей лиги и всего мира. Но Пайнэпл умеет бросать с неудобной очень хорошо. Я не мог подсказать Заврагину заранее, что парень может сделать вещи, которые никто не ожидает. Гол получился нестандартным, но он заслуживает внимания. Такие ситуации застают команду врасплох. Гол был классным, но пришел в неподходящий для нас момент — 4:2 вытащить игру уже сложно. Мы старались, но мастерство Атанасова сказалось.
Екатерина Смирнова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -