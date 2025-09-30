Хоккей
30 сентября, 00:45

Ларионов: «Мне не хочется говорить о «Торпедо», это перевернутая страница»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов не захотел обсуждать свою бывшую команду «Торпедо» после домашнего поражения от нижегородцев в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:5).

— Насколько «Торпедо» еще ваша команда? Сложнее ли играть против бывших подопечных?

— Мне не хочется говорить о сопернике — эта страница перевернута. Да, 80 процентов игроков остались с моего времени, но сейчас мы говорим о СКА. Мы должны быть лучше и преодолевать сложности, которые встречаем на пути. Соперник сегодня был свежее и заслужил победу — это факт.

— Какие ощущения испытываете, когда Атанасов, который раскрылся при вас, забивает красивую шайбу и прибивает шансы вашей команды отыграться?

— Это не первый его гол с нулевого угла. При мне таких шайб было, кажется, три. Неординарный гол. Такие броски сложны для любого вратаря, ты перемещаешься и не ждешь с такого угла броска. Зави тоже перемещался и понимал, что шайба у Атанасова на неудобной руке — слабое место большинства игроков, 90 процентов хоккеистов нашей лиги и всего мира. Но Пайнэпл умеет бросать с неудобной очень хорошо. Я не мог подсказать Заврагину заранее, что парень может сделать вещи, которые никто не ожидает. Гол получился нестандартным, но он заслуживает внимания. Такие ситуации застают команду врасплох. Гол был классным, но пришел в неподходящий для нас момент — 4:2 вытащить игру уже сложно. Мы старались, но мастерство Атанасова сказалось.

Екатерина Смирнова

Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Sergey Sobolev

    Когда новые приобретения, причем не дешевые, которые из-за океана начнут оправдывать свое существование в СКА? Вопросов нет только к Меннелу, но и он уже гражданин России) Про номер 69 я вообще молчу, где результативность, или всё на ум пошло, ну , он же умный центр?

    30.09.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Интересно , а почему Ларионов не взял с собой из Торпедо Атанасова? Предпочел своего младшего и непонятного Филлипса.

    30.09.2025

  • андр

    Не знал, что Роман может что-то создать, кроме денег.

    30.09.2025

  • Sergey Sobolev

    При такой энергозатратной игре надо подумать о ротации состава. Рома не зря имел глубину состава на такие случае. Вчера в концовке СКА явно просел

    30.09.2025

  • Sergey Sergeev

    Точно так же СКА играет на багаже Ротенберга. И это скорее не провалы , а наоборот- больше половины всех заброшенных шайб СКА это заслуга двух звеньев, которые еще Рома создал. Заврагин тоже креатура Ротенберга , если что.

    30.09.2025

  • Sergey Sergeev

    Ларионов оптимист, если такая игра СКА его всего лишь немного разочаровала. Опять за всю команду отдувались два звена: молодежь и тройка Воробьев, Хайруллин, Зыков.

    30.09.2025

  • Valery Smirnov

    Зави, Пайнэппл............Игорь Николаевич вы в России , зачем эти дурацкие сокращения и периначивания на американский манер?

    30.09.2025

  • bvp

    Кто такие Зави и Пайнэпл?

    30.09.2025

  • rotkiv

    Спасибо что хоть адекватно оценил гол Атанасова, а не записал его в разряд мусорных, а оценить Ларионова как тренера СКА можно чуть позже, как ни крути а все-таки Торпедо все еще играет на том багаже что он заложил, я лично не верю что команда может так быстро перестроиться и играть по другой схеме, это отчасти и объясняет провалы в игре нынешнего СКА, тренерство Ромы тоже еще влияет на игру команды

    30.09.2025

  • андр

    Хороший сейчас у Торпедо тренер. Ларионов же, как тренерт, разочаровал.

    30.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

