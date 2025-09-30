Ларионов: «Мне не хочется говорить о «Торпедо», это перевернутая страница»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов не захотел обсуждать свою бывшую команду «Торпедо» после домашнего поражения от нижегородцев в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:5).

— Насколько «Торпедо» еще ваша команда? Сложнее ли играть против бывших подопечных?

— Мне не хочется говорить о сопернике — эта страница перевернута. Да, 80 процентов игроков остались с моего времени, но сейчас мы говорим о СКА. Мы должны быть лучше и преодолевать сложности, которые встречаем на пути. Соперник сегодня был свежее и заслужил победу — это факт.

— Какие ощущения испытываете, когда Атанасов, который раскрылся при вас, забивает красивую шайбу и прибивает шансы вашей команды отыграться?

— Это не первый его гол с нулевого угла. При мне таких шайб было, кажется, три. Неординарный гол. Такие броски сложны для любого вратаря, ты перемещаешься и не ждешь с такого угла броска. Зави тоже перемещался и понимал, что шайба у Атанасова на неудобной руке — слабое место большинства игроков, 90 процентов хоккеистов нашей лиги и всего мира. Но Пайнэпл умеет бросать с неудобной очень хорошо. Я не мог подсказать Заврагину заранее, что парень может сделать вещи, которые никто не ожидает. Гол получился нестандартным, но он заслуживает внимания. Такие ситуации застают команду врасплох. Гол был классным, но пришел в неподходящий для нас момент — 4:2 вытащить игру уже сложно. Мы старались, но мастерство Атанасова сказалось.

Екатерина Смирнова