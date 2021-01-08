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Игорь Ларионов останется главным тренером молодежной сборной России

15:05
Игорь Ларионов. Фото ФХР
Игорь Ларионов. Фото ФХР
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Сегодня состоялось совещание штаба молодежной сборной России и ФХР по итогам выступления команды на МЧМ-2021.

Заседание проходило под руководством президента ФХР Владислава Третьяка. Также присутствовали первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов и тренеры сборной России U20.

На совещании обсуждалось выступление сборной на МЧМ в Эдмонтоне. Российская команда заняла 4-е место на МЧМ-2021, проиграв Финляндии матч за бронзу со счетом 1:4.

Главный тренер молодежной сборной прокомментировал результаты своей команды.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/74906/

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