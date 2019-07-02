Сын двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова – Игорь Ларионов-младший участвует в лагере развития СКА. 20-летний форвард родился и вырос в США и выступал в клубах CHL и USHL.

Всего в лагере развития СКА принимает участие 38 игроков. Это вратари А. Мельничук, Аскаров, Н. Мельничук, Хвостов, Николаев, Кочетков; защитники Зоркин, Семыкин, Валенцов, Калабушкин, Бринкман, Галенюк, Анисимов, Ващенко, Грязнов, Шеховцов Кирсанов, Горнушечкин, Мироманов, Седов, нападающие Огирчук, Цицюра, Николаев, Ларионов, Кукштель, Подколзин, Марченко, Морозов, Жук Артём, Петьков, Цыплаков, Ибрагимов, И. Алтыбармакян, Танков, Гордин, Д. Овечкин, Хуснутдинов, Рычков.

Отметим, что из 38 игроков – 18 выступали за сборные России разных возрастов.