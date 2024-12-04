Ларионов: «Четыре победы и десять поражений дома — это катастрофически неприемлемо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Мы расстроены, что «Металлург» играл от обороны. Мы хотели показать крутой хоккей, но с первых смен столкнулись с очень высоким «трапом» в средней зоне. Это было неожиданно. Следующий матч в пятницу, и к нему мы должны быть готовы ментально. Именно этого нам сегодня не хватило. Пара удалений во втором периоде повлияли на исход матча — мы дали соперникам глоток кислорода. При счете 3:2 в третьем периоде не хватило концентрации и психологии. Четыре победы и десять поражений дома — это катастрофически неприемлемо», — цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.
«Металлург» набрал 38 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 35 очками — на 8-й строчке «Запада».
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