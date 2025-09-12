Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Игорь Ларионов: «Когда ты побеждаешь — мир становится другим»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ отметил, что в игре команды было много хорошего.

— Команду соперника с хорошей игрой. Хочется поблагодарить наших болельщиков, — сказал Ларионов. — Игра приняла сложный характер, хотя мы держали все под контролем. Рады первой победе. Без интриги не бывает хороших матчей. Не будем говорить о качестве, важнее было взять два очка.

— Испытываете ли вы облегчение после первой победы?

— Облегчение приходит в любое время. Всегда, когда ты побеждаешь — мир становится другим. Травмы забываются и быстрее вылечиваются, настроение другое. Естественно, приятно победить дома в первой игре. По качеству, по рисунку было много хорошего. Будем улучшать все компоненты игры. Радует, что коллектив начинает понимать те вещи, которые мы им даем. Важно не засушивать первый матч, когда ведешь 1:0, а играть в тот хоккей, который заставляет зрителей вернуться на трибуны. Радостно, что при всех досуговых заведениях, люди идут на хоккей в «Ледовый».

СКА одержал первую победу в сезоне и с 3 очками после трех матчей идет на шестой строчке в Западной конференции. «Трактор» набрал 4 очка в 4 играх и лидирует в Восточной конференции.

Екатерина Смирнова

СКА обыграл Трактор и&nbsp;одержал первую победу в&nbsp;сезоне-2025/26.Молодежь вытащила Ларионова! СКА выиграл впервые в сезоне
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Ларионов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
Читайте также
Расплата за психический срыв. Медведев теряет 200 тысяч долларов и рискует не попасть на итоговый турнир: что грозит российскому теннисисту
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
Роналду сделал заявление о ситуации с тренером сборной Португалии Жезушем
Популярное видео
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нефтехимик» — «Динамо» Минск: видеообзор матча

Главный тренер «Спартака» Жамнов: «Пока у команды нет целостной игры»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Автомобилист 13 6 7 14
5 Барыс 12 7 5 14
6 Салават Юлаев 12 6 6 13
7 Амур 12 6 6 13
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 11 5 6 10
10 Авангард 11 5 6 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 11 8 3 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Северсталь 12 6 6 14
7 Динамо Мн 12 4 8 13
8 Спартак 12 5 7 12
9 Динамо М 13 5 8 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 11 2 9 4
Результаты / календарь
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
7.10 15:30 Сибирь – Салават Юлаев - : -
7.10 17:00 Металлург Мг – Адмирал - : -
7.10 19:30 Сочи – Спартак - : -
7.10 19:30 Динамо М – Шанхай Дрэгонс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости