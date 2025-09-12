Игорь Ларионов: «Когда ты побеждаешь — мир становится другим»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ отметил, что в игре команды было много хорошего.

— Команду соперника с хорошей игрой. Хочется поблагодарить наших болельщиков, — сказал Ларионов. — Игра приняла сложный характер, хотя мы держали все под контролем. Рады первой победе. Без интриги не бывает хороших матчей. Не будем говорить о качестве, важнее было взять два очка.

— Испытываете ли вы облегчение после первой победы?

— Облегчение приходит в любое время. Всегда, когда ты побеждаешь — мир становится другим. Травмы забываются и быстрее вылечиваются, настроение другое. Естественно, приятно победить дома в первой игре. По качеству, по рисунку было много хорошего. Будем улучшать все компоненты игры. Радует, что коллектив начинает понимать те вещи, которые мы им даем. Важно не засушивать первый матч, когда ведешь 1:0, а играть в тот хоккей, который заставляет зрителей вернуться на трибуны. Радостно, что при всех досуговых заведениях, люди идут на хоккей в «Ледовый».

СКА одержал первую победу в сезоне и с 3 очками после трех матчей идет на шестой строчке в Западной конференции. «Трактор» набрал 4 очка в 4 играх и лидирует в Восточной конференции.

Екатерина Смирнова