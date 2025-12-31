Ларионов: «Приятно, что СКА завершает год победно»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Шанхай Дрэгонс» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Хочу поздравить болельщиков СКА с наступающим Новым годом. Сегодня мы получили колоссальную поддержку от них. Хоть играли на выезде, но ощущали себя как дома. До конца боролись, проявили характер. После странного матча в Сочи была важна реакция команды. При этом самая большая ошибка — оглядываться в предыдущий матч. Важно сделать выводы и забыть о нем. Приятно, что завершаем год победно», — цитирует официальный сайт лиги Ларионова.
Также российский специалист поздравил болельщиков с наступающим 2026 годом.
«От лица команды, персонала хочу пожелать болельщикам здоровья, доброты, любви, терпения, благополучия, гармонии, которой нам часто не хватает. Чтобы в каждый дом пришло тепло, любовь и удовольствие от работы. Быть вместе с командой в любых ситуациях. Мы чувствуем эту поддержку», — добавил Ларионов.
СКА набрал 47 очков в 39 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 9-й строчке — 39 очков в 39 играх.
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