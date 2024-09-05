Ларионов: «Надо находить силы забивать не только красивые голы, но и «мусорные»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Огромная заслуга вратаря «Северстали», который сделал невероятные сэйвы. Для нас это будет урок, что надо находить силы забивать не только красивые голы, но и «мусорные». И нужна уверенность, когда выходишь с вратарем «один на один». Не скажу, что большинство было плохим. Мне понравилось как наши ребята рассекали шайбой «активный квадрат» соперников.
У нас серьезная конкуренция в составе, поэтому ряд хоккеистов сегодня не играл, в том числе Владислав Фирстов и Китон Томпсон. В зависимости от игрового стиля соперников мы будем смотреть, кто нам больше необходим в заявке. Михаилу Абрамову дали паузу по ходу игры, потому что он слегка не успевал за темпом. Нам нужна была энергетика и мы дали шанс Никиту Шавину, который в любой ситуации дает команде много хорошего, кроме — пока — забитых голов, когда это необходимо", — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.
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