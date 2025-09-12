Ларионов — о молодых игроках: «У них большой шанс играть в этой команде»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ ответил на вопрос о молодых игроках в команде.

— С моей стороны, я понимаю ту зону ответственности, ту зону стресса, который может быть у тренера, приходящего в новую команду, — сказал Ларионов. — В этих матчах как раз проявляется именно то терпение к этим ребятам, которые выходят с большим желанием, понимая, что у них большой шанс играть в этой команде, играть стабильно, играть правильно. Без ошибок не обойтись. Это будет непростое для них испытание, поэтому давайте не будем пока хвалить их. Мы можем похвалить сегодня, но не говорить слишком высоко об этих мальчишках. Потому что им еще надо пройти большой этап для того, чтобы стать мастерами.

СКА одержал первую победу в сезоне и с 3 очками после трех матчей идет на шестой строчке в Западной конференции. «Трактор» набрал 4 очка в 4 играх и лидирует в Восточной конференции.

Екатерина Смирнова