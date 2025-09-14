Ларионов — о победе над «Ладой»: «Непростой матч с хорошей командой»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ладой» (6:1).
— Непростой матч с хорошей командой, хоккей был изначально очень вертикальным. Движение было очень приличным. Во втором периоде дали возможность сопернику прийти в себя, но, к счастью, наша команда была под контролем и сыграла хороший матч.
— Вы сказали, что во втором периоде дали сопернику поиграть. Это какая-то расслабленность после 3:0?
— Ну, вы знаете, всегда хочешь, во-первых, принести слова похвалы, потому что, на самом деле, первый период был очень хорошим. Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе, но, к сожалению, нереально играть в таком темпе все три периода. Но хотя бы держать удар, держать ту мысль, которая была в течение всей игры, это задача этой команды, чтобы в любой ситуации могли контролировать ход игры. Потому что понятно, что хорошая, быстрая машина набирает обороты. Иногда надо где-то притормозить, где-то сделать правильные ходы. Над этим мы поработаем, потому что мы хотим, чтобы была стабильность, чтобы игра была более сбалансированной. Но к счастью, что все так сложилось и забили хорошие голы в большинстве.
— Почему сегодня в заявке не было Гримальди?
— Он приболел. Сегодня написал, что у него ротавирус. Поэтому хорошо, что у нас есть еще несколько дней до следующего матча с минским «Динамо».
— Как оцените Бландизи?
— Все итальянцы любят жестикулировать. Арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказал, ему: «Можешь говорил что угодно, но без жестов». Он провел солидный матч в североамериканском стиле. Сыграл очень грамотно. Эта игра была ему в актив. Было приятно видеть, что он получает удовольствие от игры.
Екатерина Смирнова
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|Счет в серии
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Локомотив - Ак Барс
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Металлург Мг - Ак Барс
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|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
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|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3