Ларионов — о победе над «Ладой»: «Непростой матч с хорошей командой»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ладой» (6:1).

— Непростой матч с хорошей командой, хоккей был изначально очень вертикальным. Движение было очень приличным. Во втором периоде дали возможность сопернику прийти в себя, но, к счастью, наша команда была под контролем и сыграла хороший матч.

— Вы сказали, что во втором периоде дали сопернику поиграть. Это какая-то расслабленность после 3:0?

— Ну, вы знаете, всегда хочешь, во-первых, принести слова похвалы, потому что, на самом деле, первый период был очень хорошим. Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе, но, к сожалению, нереально играть в таком темпе все три периода. Но хотя бы держать удар, держать ту мысль, которая была в течение всей игры, это задача этой команды, чтобы в любой ситуации могли контролировать ход игры. Потому что понятно, что хорошая, быстрая машина набирает обороты. Иногда надо где-то притормозить, где-то сделать правильные ходы. Над этим мы поработаем, потому что мы хотим, чтобы была стабильность, чтобы игра была более сбалансированной. Но к счастью, что все так сложилось и забили хорошие голы в большинстве.

— Почему сегодня в заявке не было Гримальди?

— Он приболел. Сегодня написал, что у него ротавирус. Поэтому хорошо, что у нас есть еще несколько дней до следующего матча с минским «Динамо».

— Как оцените Бландизи?

— Все итальянцы любят жестикулировать. Арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказал, ему: «Можешь говорил что угодно, но без жестов». Он провел солидный матч в североамериканском стиле. Сыграл очень грамотно. Эта игра была ему в актив. Было приятно видеть, что он получает удовольствие от игры.

Екатерина Смирнова