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Сегодня, 19:38

Ларионов — о подписаниях Войнова и Свечникова: «Это говорит об амбициях «Торпедо»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал переходы в нижегородский клуб нападающего Евгения Свечникова и защитника Вячеслава Войнова.

Оба хоккеиста подписали однолетний контракт с «Торпедо».

«Мы рады, что к нам приходят два опытных игрока. Это говорит об амбициях этих ребят и амбициях нашего клуба. У них было желание и стремление оказаться здесь, и мы используем их опыт, который нам необходим», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

В прошлом сезоне 27-летний Свечников провел 34 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал пять результативных передач. Также на его счету две сыгранные встречи в розыгрыше Кубка Гагарина и один гол.

Войнов в сезоне-2023/24 отыграл 40 матчей в регулярке за «Ак Барс», забил один гол и отдал 13 результативных передач. В плей-офф КХЛ 34-летний защитник принял участие в пяти встречах.

Источник: ХК «Торпедо»
Вячеслав Войнов
Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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