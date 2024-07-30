Ларионов — о подписаниях Войнова и Свечникова: «Это говорит об амбициях «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал переходы в нижегородский клуб нападающего Евгения Свечникова и защитника Вячеслава Войнова.

Оба хоккеиста подписали однолетний контракт с «Торпедо».

«Мы рады, что к нам приходят два опытных игрока. Это говорит об амбициях этих ребят и амбициях нашего клуба. У них было желание и стремление оказаться здесь, и мы используем их опыт, который нам необходим», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

В прошлом сезоне 27-летний Свечников провел 34 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал пять результативных передач. Также на его счету две сыгранные встречи в розыгрыше Кубка Гагарина и один гол.

Войнов в сезоне-2023/24 отыграл 40 матчей в регулярке за «Ак Барс», забил один гол и отдал 13 результативных передач. В плей-офф КХЛ 34-летний защитник принял участие в пяти встречах.