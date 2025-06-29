Ларионов хочет привести СКА к чемпионству: «Команда должна быть яркой и интересной»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой хочет видеть свою новую команду.
— В прошлом сезоне внимание к СКА было приковано не только из-за игры, но и из-за яркости Романа Ротенберга. Чем вы сможете компенсировать это?
— Некорректно говорить о коллегах и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной.
30 мая СКА объявил об отставке совета директоров клуба и операционного менеджмента, а позднее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|4.10
|14:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|4.10
|17:00
|
Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -