Ларионов хочет привести СКА к чемпионству: «Команда должна быть яркой и интересной»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой хочет видеть свою новую команду.

— В прошлом сезоне внимание к СКА было приковано не только из-за игры, но и из-за яркости Романа Ротенберга. Чем вы сможете компенсировать это?

— Некорректно говорить о коллегах и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной.

30 мая СКА объявил об отставке совета директоров клуба и операционного менеджмента, а позднее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».