29 июня, 13:50

Ларионов хочет привести СКА к чемпионству: «Команда должна быть яркой и интересной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой хочет видеть свою новую команду.

— В прошлом сезоне внимание к СКА было приковано не только из-за игры, но и из-за яркости Романа Ротенберга. Чем вы сможете компенсировать это?

— Некорректно говорить о коллегах и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной.

30 мая СКА объявил об отставке совета директоров клуба и операционного менеджмента, а позднее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».

КХЛ
ХК СКА
Игорь Ларионов (хоккей)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бустег

    конечно, когда цель кубок - то бюджет в 2 раза не снижают

    01.07.2025

  • bishevcky

    Полилось бла-бла-бла, теперь от нового м...чудака.

    01.07.2025

  • Михаил

    "Команда должна быть яркой и нтересной".... и притащил в СКА своего сыночка, из-за которого столько скандалов в Торпедо было

    01.07.2025

  • валерон

    С Торпедо обосрался,а со СКА всё будет хорошо,неверится.

    30.06.2025

  • Дм

    Я думаю, что сильно ничего измениться не должно. Один истории рассказывал, второй к историям ещё малину(или что он там) ел! В общем 8 место гарантировано!

    30.06.2025

  • выдр

    Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    С кем Вы соглашаетесь, с тупицей, красно-белым клоуном-сектантом ?! Он сегодня глорит за СКА, а завтра продаст мать родную за Спартак. Какой Кравец ?! Если Зубова сожрали с потрохами и фамилии не спросили (( СКА (Ротенберг) - Торпедо (Ларионов) Личные встречи: 17-4 Этим всё сказано тчк

    29.06.2025

  • fan_89

    Взяли бы тогда Козырева из Севы. Он доказал, что и детский сад может вывести в плей-офф. Ларионов, кроме сумасшедшей работы с судьями в матчах со СКА, ничем не запомнился за последние два года. Так, раз СКА деньги экономит и давать деньги на судей Ларионову не будет, то так мы и мимо плей-офф пролетим с этим "профессором".

    29.06.2025

  • bvp

    СКА придется по одёжке протягивать ножки, тем более с Лариком.

    29.06.2025

  • Павел Пушган

    Складывается впечатление, что в этом году, а скорее всего в ближайшие годы СКА не будет декларировать целью взять КГ. Будут ростить молодежь и экономить деньги. При клоуне цели декларировались, хотя было всем очевидно, что кубка не будет. Сейчас вообще не понятно кто играть будет приобретений нет и десяток лучших иигроков уже ушли,но похоже, что это не тревожит руководство клуба. И да мне тоже очень симпатичен как тренер Кравец, думаю он смог бы сделать команду звезду.

    29.06.2025

  • Павел Пушган

    Согласен полностью. Похоже в этом году даже анонсироовать цель борьба за КГ СКА не будет(((

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Очень рад что из родной команды убрали это .. даже не хочу называть , но вопрос , тупняк продолжается ? Ларионов по блату это что ? Как ? Нет Кравца ? В конце концов Козырева ? Может Зубов ? Нет люди вообще ничего не понимающие в хоккее ставят Ларионова , детройд чемпион , русская пятерка , ну дебилы , ну как болеть за родную команду когда такое руководство ((

    29.06.2025

    • Фетисов о матче легенд КХЛ и НХЛ: «Общаемся, видим позитив»

    Игорь Григоренко — новый гендиректор ХК «Сочи», Козлов остается главным тренером
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Спартак 11 5 6 13
    5 Северсталь 11 6 5 12
    6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    4.10 14:00
    Нефтехимик – Автомобилист
    		 - : -
    4.10 17:00
    Шанхай Дрэгонс – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

