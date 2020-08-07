Игорь Ларионов: «Должны играть все 60 минут, но это юниорский хоккей, так что ничего страшного»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу в третьем матче против «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open (4:2).

— После двух крупных побед всегда трудно настраиваться на третий матч, поэтому у команды был небольшой элемент расслабленности, — цитирует Ларионова сайт ФХР. — Хотя мы сказали ребятам, что мы должны играть все 60 минут, но это юниорский хоккей, так что ничего страшного. Посмотрим, сделаем акцент на то, чтобы они могли играть в концовке правильно, дисциплинированно. А в целом, провели хорошую игру.

Безусловно, по итогам этих трех матчей мы сделали выводы, просмотрели игроков. Понимаем, с кем мы пойдем дальше. Будут решения, они будут сложными, но их придется принимать. В целом, ребята все стараются, и по ним мы получили полную информацию на сегодняшний день.