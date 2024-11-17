Куперман — о разработке нового драфта КХЛ: «Есть только разговоры по пальцах, а где цифры?»
Один из авторов первого регламента КХЛ Игорь Куперман в интервью «СЭ» поделился мнением о разработке нового регламента драфта юниоров.
— На днях подавляющее большинство клубов КХЛ выступило против предложенной лигой системы ярмарки юниоров. За нее был только «Нефтехимик».
— Это лишь подтверждение того, что не я один так думаю.
— На почве драфта сейчас случилось очередное столкновение между КХЛ и ФХР.
— Ясно, что после отсоединения КХЛ от ФХР отношения между ними, мягко говоря, не улучшились. Абсолютно нормальная реакция, тем более что одни говорят, что «вы слепо копируете НХЛ, а мы стоим на страже нашего российского хоккея, да и клубы недовольны». Это опять же разговоры на пальцах, а где цифры?
Например, тогда, в первые годы КХЛ, я проводил анализ отъезда российских юниоров в Северную Америку. Я подсчитал, что за 15 лет из более чем таких двухсот хоккеистов примерно пять процентов заиграло в НХЛ. Более того, когда говорю сейчас о том, что нужно подсчитать, должны быть не только цифры, но и конкретные фамилии. Заодно выяснится, что какие-то молодежные команды на протяжении многих лет не дают для взрослого хоккея почти никого.
Это исключительно важные цифры, и только на основании их можно что-то делать, а не говорить «мы за» или «мы против». Рабочая группа в моем понимании — не просто слова, а бумаги, документы, анализ.
— Был ли какой-то эффект от драфта первых сезонов КХЛ, вели ли вы какие-то подсчеты?
— Совершенно невозможно оценить его сейчас, так как нет цифр. «Люблю» читать, когда говорят: «А мне кажется, что нужно», «а мне кажется, что не нужно», «а мне кажется, что мы копируем» и так далее. То есть идет дискуссия на пальцах вместо того, чтобы сейчас, при наличии рабочей группы, великолепной статистической базы, просто-напросто потратить месяц-другой на то, чтобы посмотреть, сколько ребят вышло из спортивных школ, сколько попало в основные составы, сколько они играли в среднем минут за сезон и т. д.
Драфт существовал восемь лет, сейчас идет 17-й сезон КХЛ. Как раз половину от времени существования лиги был драфт, половину — не было. Можно провести анализ и сравнить. Нужно посмотреть, кто закрепился в КХЛ, если после этого выяснится, что из каждой молодежной команды в состав попадает один — это одно дело, а если десять — это другое. Только на основании этого можно идти дальше — компенсация, система, сколько юниоров защищать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|4
|СКА
|28
|16
|12
|35
|5
|ЦСКА
|24
|12
|12
|31
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|25
|15
|10
|30
|8
|Динамо Мн
|26
|14
|12
|30
|9
|Витязь
|27
|12
|15
|25
|10
|Сочи
|25
|10
|15
|22
|11
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|17.11
|14:00
|
Трактор – Динамо М
|3 : 4 Б
|17.11
|17:00
|
Сочи – Барыс
|- : -
|17.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|17.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.11
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -