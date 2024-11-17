Куперман — о разработке нового драфта КХЛ: «Есть только разговоры по пальцах, а где цифры?»

Один из авторов первого регламента КХЛ Игорь Куперман в интервью «СЭ» поделился мнением о разработке нового регламента драфта юниоров.

— На днях подавляющее большинство клубов КХЛ выступило против предложенной лигой системы ярмарки юниоров. За нее был только «Нефтехимик».

— Это лишь подтверждение того, что не я один так думаю.

— На почве драфта сейчас случилось очередное столкновение между КХЛ и ФХР.

— Ясно, что после отсоединения КХЛ от ФХР отношения между ними, мягко говоря, не улучшились. Абсолютно нормальная реакция, тем более что одни говорят, что «вы слепо копируете НХЛ, а мы стоим на страже нашего российского хоккея, да и клубы недовольны». Это опять же разговоры на пальцах, а где цифры?

Например, тогда, в первые годы КХЛ, я проводил анализ отъезда российских юниоров в Северную Америку. Я подсчитал, что за 15 лет из более чем таких двухсот хоккеистов примерно пять процентов заиграло в НХЛ. Более того, когда говорю сейчас о том, что нужно подсчитать, должны быть не только цифры, но и конкретные фамилии. Заодно выяснится, что какие-то молодежные команды на протяжении многих лет не дают для взрослого хоккея почти никого.

Это исключительно важные цифры, и только на основании их можно что-то делать, а не говорить «мы за» или «мы против». Рабочая группа в моем понимании — не просто слова, а бумаги, документы, анализ.

— Был ли какой-то эффект от драфта первых сезонов КХЛ, вели ли вы какие-то подсчеты?

— Совершенно невозможно оценить его сейчас, так как нет цифр. «Люблю» читать, когда говорят: «А мне кажется, что нужно», «а мне кажется, что не нужно», «а мне кажется, что мы копируем» и так далее. То есть идет дискуссия на пальцах вместо того, чтобы сейчас, при наличии рабочей группы, великолепной статистической базы, просто-напросто потратить месяц-другой на то, чтобы посмотреть, сколько ребят вышло из спортивных школ, сколько попало в основные составы, сколько они играли в среднем минут за сезон и т. д.

Драфт существовал восемь лет, сейчас идет 17-й сезон КХЛ. Как раз половину от времени существования лиги был драфт, половину — не было. Можно провести анализ и сравнить. Нужно посмотреть, кто закрепился в КХЛ, если после этого выяснится, что из каждой молодежной команды в состав попадает один — это одно дело, а если десять — это другое. Только на основании этого можно идти дальше — компенсация, система, сколько юниоров защищать.