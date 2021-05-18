Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игорь Кравчук стал директором по развитию молодежного хоккея Академии «Авангард»

10:33
Игорь Кравчук. Фото ХК «Авангард».
Игорь Кравчук. Фото ХК «Авангард».
Теги:

Директором по развитию молодежного хоккея в Академии «Авангард» назначен Игорь Кравчук, известный советский и российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта, сообщает сайт команды.

В составе ЦСКА хоккеист дважды становился чемпионом СССР (1988, 1989), один раз обладателем Кубка страны (1988) и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1987, 1988, 1989).

За свою игровую карьеру Кравчук повторил рекорд Владислава Третьяка и Иржи Холика по количеству завоеванных олимпийских наград (четыре). В составе национальных сборных защитник дважды завоевывал золото — на зимних Олимпийских играх в канадском Калгари (1988) и во французском Альбервиле (1992) и дважды серебро — в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002).

Во время Игр 1992 года хоккеист привлёк внимание скаутов НХЛ и сразу после этого подписал свой первый контракт за океаном — с «Чикаго». С этой командой Кравчук сыграл в финале Кубка Стэнли, став первым российским легионером, дошедшим до последнего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 1998 году принимал участие в Матче звёзд НХЛ. Всего за океаном хоккеист провел 12 сезонов, за время которых сыграл 699 матчей и набрал 274 (64+210) очка.

В 2011 году стал главным скаутом сборной России по Северной Америке. В 2012-2013 годах возглавлял юниорскую национальную команду, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате мира ЮХЛ в Сочи. В сезоне-2014/15 работал ассистентом главного тренера череповецкой «Северстали».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42325/

Читайте также

Рамзан Кадыров: «Думал, что Шлеменко — это актер или блогер»
С трупа в больнице сняли обручальные кольца на миллион рублей
В раде заявили о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой
Видео: солист Мариинки едва не убился об асфальт на самокате

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд