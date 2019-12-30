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Игорь Исаев: «Не имеем права проигрывать, и еще с таким счетом дома»

22:10
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Защитник «Трактора» Игорь Исаев принес болельщикам клуба из Челябинска извинения за результат мачта регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

— Хочется извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права проигрывать, и еще с таким счетом дома, — цитирует Исаева официальный сайт КХЛ. — Болельщикам неприятно и нам тоже. Впереди новый год, будем переламывать игру.

Что случилось в этом матче? Ошибаться стали во втором периоде, а у соперника хорошая атака и он реализовал свои моменты, наказал нас. У «Трактора» возникла какая-то проблема второго периода. Игру начинаем здорово, владеем инициативой, а во втором периоде все это исчезает, испаряется, и появляются ошибки. А играть нужно все три двадцатиминутки.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/30/463754.html

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