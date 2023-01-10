Гришин: «Не все ребята верили, что против СКА можно сыграть на равных»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Из-за того, что у нас молодая команда, думаю, не все ребята верили, выходя на матч, что против СКА можно играть на равных. Поэтому первый период такой неудачный. Отрадно, что дальше не опустили руки и попытались переломить ход игры — дальше играли обоюдоостро, интересно. Но, забивая два гола, невозможно победить СКА. Почему не забили в формате «5 на 3»? В хоккее много причин. Во-первых, мастерство, никуда от этого не денешься. Во-вторых, удача. Этот элемент тоже нужен», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.
СКА лидирует в Западной конференции, набрав 80 очков в 50 играх. «Спартак» — на седьмой строчке (51 очко в 50 играх).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|48
|31
|17
|67
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|48
|5
|43
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|48
|25
|23
|57
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|11.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|11.01
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|- : -
|11.01
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -