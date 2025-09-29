Хоккей
29 сентября, 23:50

Гришин — о победе «Нефтехимика»: «Мы играли так, что «Динамо» до какого-то момента не могло ничего сделать»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Ваш комментарий по матчу?

— От команды скажу, что прошлая игра была тяжелая. «Торпедо» превосходило нас по скорости. Была тяжелая дорога, мы дали отдохнуть ребятам. Кажется, что это пошло на пользу, отдых дал дополнительных сил нам. Игроки хорошо катались, хорошо моменты создавали и реализовали их. В обороне играли самоотверженно, все друг другу помогают. Забили свои голы и выстояли в обороне.

— Для защитника Артема Кудашова был особенный матч. Вы как-то настраивали его дополнительно?

— Ничего не говорили, я понимаю, что может быть особое отношение к матчу против команды, из которой ты арендован. Что-то говорить игроку бесполезно — он взрослый, должен такие истории понимать. Удалился в первом периоде, но главное было, чтобы он не расстроился из-за этого. Потом он нормально отыграл. Выходил на месте нападающего, пришлось его использовать там из-за травм других игроков.

— Когда у соперника есть игрок, у которого горит один балл до 700 очков, как-то это проговаривается в команде до матча?

— На самом деле, я об этом узнал уже после матча. Поздравляем Никиту Гусева с таким достижением. В нашей команде дают призы за такое. Не знаю как у них. Ничего особого мы не говорили.

— Андрею Белозерову дали приз за его блокированные броски сегодня?

— Получил каску лучшего игрока матча, его гол забитый и самоотверженную игру вся команда оценила.

— Конец матча вышел нервный. Что повлекло такую концовку?

— Мы играли так, что «Динамо» до какого-то момента не могло ничего сделать. Они атакуют, у них очень квалифицированные игроки. Рано или поздно должны были забивать. Неприятно, что получили гол в следующей смене после первого пропущенного. Взяли тайм-аут, поняли, что ничего страшного и выстояли в конце.

— Лазарет пополняется новыми игроками, но как удается побеждать?

— У нас обстановка в команде такая хорошая, удается побеждать. Команда на подъеме. Кто-то выбывает, к сожалению, но его сразу заменяют другие ребята. Всей командой играем друг за друга. Новые тянутся за теми, кто играл до этого?

— Филипп Долганов играет хорошо, но почти все матчи, не боитесь ли вы его перегрузить?

— Думаем об этом, обсуждаем с тренером вратарей. Если мы увидим, что ему нужно отдохнуть, то обязательно дадим. Второй вратарь всегда готов.

— Какие игроки «Динамо» могут вас усилить?

— Они обладают хорошим подбором игроков, я работал с несколькими игроками из их основы: Артем Чернов, Даниил Прохоров. Знаем этих ребят, что уж говорить о мастерах, которые там играют. Гипотетический вопрос, который можно долго обсуждать. Но мы довольны своими ребятами, ничего менять не хочется.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд и с 14 очками идет вторым на «Востоке». У «Динамо» 9 баллов и восьмая строчка в таблице Западной конференции.

Денис Клесарев

ХК Нефтехимик
Игорь Гришин
Минское «Динамо» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
