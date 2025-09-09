Игорь Григоренко обжаловал решение ИИХФ о дисквалификации на четыре года

Бывший нападающий сборной России и генеральный директор «Сочи» Игорь Григоренко обжаловал в CAS дисквалификацию, наложенную на него ИИХФ.

«Решение ИИХФ обжаловано. 1 сентября Игорь подал краткую апелляционную жалобу в CAS. На сегодняшний день мы получили от другой стороны все материалы дела и готовим мотивированную позицию по делу», — цитирует адвоката хоккеиста Зайцева ТАСС.

ИИХФ вынесла решение об отстранении Григоренко от профессионального хоккея на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.

В его допинг-пробе, взятой 12 марта 2015 года после матча КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом» (3:2), были обнаружены метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин.