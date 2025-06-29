Игорь Григоренко — новый гендиректор ХК «Сочи», Козлов остается главным тренером

По информации «СЭ», известный в прошлом хоккеист Игорь Григоренко будет назначен новым гендиректором ХК «Сочи».

Он сменит на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года.

Также «Сочи» покинет неформальный советник Воропаева Рашид Хабибулин, который имел активное влияние на селекцию команды. При этом планируется, что назначенный прошлым руководством главный тренер Вячеслав Козлов сохранит свое место.