29 июня, 17:55

Игорь Григоренко — новый гендиректор ХК «Сочи», Козлов остается главным тренером

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

По информации «СЭ», известный в прошлом хоккеист Игорь Григоренко будет назначен новым гендиректором ХК «Сочи».

Он сменит на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года.

Также «Сочи» покинет неформальный советник Воропаева Рашид Хабибулин, который имел активное влияние на селекцию команды. При этом планируется, что назначенный прошлым руководством главный тренер Вячеслав Козлов сохранит свое место.

Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов , Александр Волков, Роман Ротенберг.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ
  • Rinat_

    Надеюсь, что смена менеджеров клуба говорит о том, что у ХК Сочи появился хозяин, заинтересованный в результатах. Игорю - удачи!

    30.06.2025

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости