Игорь Григоренко назначен генеральным директором «Сочи»

Обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко стал генеральным директором «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

42-летний специалист сменил на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года. Ранее о назначении Григоренко сообщал «СЭ».

В 2011 году Григоренко выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Также он играл в ЦСК ВВС, «Ладе», «Северстали», ЦСКА и магнитогорском «Металлурге».