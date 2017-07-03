Игорь Есмантович: "За год в АХЛ Юханссон стал лучше, как хороший коньяк"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал подписание шведского вратаря Ларса Юханссона. Напомним, что в прошлом сезоне Юханссон выступал за "Рокфорд" в АХЛ. С армейским клубом он подписал однолетний контракт.

– По спортивным меркам вратарь – это полкоманды, – заявил Есмантович. – С профессиональной точки зрения не так-то просто найти квалифицированного голкипера, способного решить задачи нашей команды. Таких исполнителей на рынке не так много.

– Шведские вратари не слишком удачно выступают в КХЛ.

– Я бы так не сказал, в спорте все индивидуально. Юханссон – 30-летний вратарь, который большую часть карьеры выступал в Швеции. Он адаптирован к большим площадкам, на которых выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов. За год в АХЛ Ларс стал лучше, как хороший коньяк, – набрался опыта выступления на маленьких площадках, где получал больше бросков. Именно поэтому наш выбор пал на него. (Евгений БЕЛОУСОВ)