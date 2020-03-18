Игорь Есмантович: «Стоит ли доигрывать сезон? Это вопрос лиги, а не ЦСКА»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию «СЭ» о том, что клуб отпустил легионеров в их страны, а также рассказал о ситуации с потенциальной отменой плей-офф.

— По нашим данным, ЦСКА дал легионерам возможность вернуться домой. Правда ли это?

— Все хоккеисты ЦСКА находятся под контрактами. У них есть штатное расписание, которое табелируется выходами на работу. У хоккейного клуба ЦСКА есть как дни с тренировками, так и выходные. Сегодня у нас день отдыха. А в ближайшие день-два у нас будет тренировочный процесс. Еще раз — у нас все под контрактами.

— А как вы относитесь к позиции хоккеистов «Ак Барса»?

— У «Ак Барса» есть свои руководители. И свои задачи на этот сезон. С моей стороны будет некорректно комментировать позицию хоккеистов казанского клуба.

— А у вас какая позиция? Стоит доигрывать сезон?

— Это вопрос не ЦСКА. Это вопрос лиги.

— Но вы же являетесь частью лиги и, в том числе, входите в совет директоров КХЛ.

— Я пока никаких решений не принимал. У меня никто ничего на этот счет не спрашивал. Совета директоров у нас не было. Его пока никто не созывал. И лига не запрашивала мнение ЦСКА по продолжению сезона. Эти вопросы регулирует КХЛ и министерство спорта. Когда они это отрегулируют и предложат варианты того, как продолжить сезон или не продолжить, тогда мы соберемся с руководителями и примем оптимальное решение. (Игорь Еронко)