Президент ЦСКА Игорь Есмантович в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказал о трансферных планах клуба на следующий сезон в КХЛ.

– Вы сказали, что ЦСКА станет еще сильнее в следующем году. Куда уж сильнее? Все боятся каждого вашего следующего трансферного шага.

– Самое главное усиление нашей команды на следующий сезон – уверенность в своих силах, потому что мы выиграли Кубок Гагарина. Ребята повзрослели с этой победой. У нас в составе не было ни одного хоккеиста, который становился чемпионом. Теперь их 25. Что касается состава – мы проведем точечное усиление на тех позициях, в которых мы на сегодняшний день видим определенные слабости или недоработки. Состав практически не изменится, умопомрачительных трансферов не будет. Мы постараемся пойти дальше тем же путем: с помощью внутренних резервов и скаутской службы сделать состав ЦСКА сильнее. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)