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Игорь Есмантович: «Секач готовится к сезону в ЦСКА, ситуацию с Калининым будем обсуждать»

13 июля 2020, 10:55
Иржи Секач. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иржи Секач. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с хоккеистами армейского клуба Иржи Секачем и Сергеем Калининым.

Ранее сообщалось, что каждый из игроков может переподписать контракт с армейцами с понижением зарплаты или покинуть столичную команду.

— Пока что Иржи Секач в команде, и у него подписанный контракт, — сказал Есмантович. — Он готовится к сезону со всеми. Завтра у ребят углубленное медицинское обследование, после чего начинаются сборы. Что касается Калинина, я пока не готов комментировать ситуацию с ним. Мы будем обсуждать ее в ближайшее время. (Алена Гребенькова)

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