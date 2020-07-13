Игорь Есмантович: «Секач готовится к сезону в ЦСКА, ситуацию с Калининым будем обсуждать»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с хоккеистами армейского клуба Иржи Секачем и Сергеем Калининым.

Ранее сообщалось, что каждый из игроков может переподписать контракт с армейцами с понижением зарплаты или покинуть столичную команду.

— Пока что Иржи Секач в команде, и у него подписанный контракт, — сказал Есмантович. — Он готовится к сезону со всеми. Завтра у ребят углубленное медицинское обследование, после чего начинаются сборы. Что касается Калинина, я пока не готов комментировать ситуацию с ним. Мы будем обсуждать ее в ближайшее время. (Алена Гребенькова)