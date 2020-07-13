Игорь Есмантович: «Секач готовится к сезону в ЦСКА, ситуацию с Калининым будем обсуждать»
13 июля 2020, 10:55
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с хоккеистами армейского клуба Иржи Секачем и Сергеем Калининым.
Ранее сообщалось, что каждый из игроков может переподписать контракт с армейцами с понижением зарплаты или покинуть столичную команду.
— Пока что Иржи Секач в команде, и у него подписанный контракт, — сказал Есмантович. — Он готовится к сезону со всеми. Завтра у ребят углубленное медицинское обследование, после чего начинаются сборы. Что касается Калинина, я пока не готов комментировать ситуацию с ним. Мы будем обсуждать ее в ближайшее время. (Алена Гребенькова)
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