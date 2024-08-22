Есмантович — о возвращении игроков из Северной Америки: «Привезти в один год шестерых первоклассных ребят дорогого стоит»

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как проходили переговоры с игроками, вернувшимися из Северной Америки.

— Как проходили переговоры с игроками из Северной Америки? Команда же их хотела подписать еще несколько лет назад.

— Сложно велись переговоры. Просветова два года сватали — не шел, Саморукова два года сватали — не шел. Исхакова пытались забрать в середине сезона в декабре, «Нью-Йорк Айлендерс» не пошел нам на встречу. Он прошел курс определенных вещей, связанных с медициной, все равно его хозяин клуба не отпустил. Очень сложно прошли переговоры. Привезти в один год шестерых первоклассных своих ребят в рассвете сил дорогого стоит. Мне бы очень хотелось, чтобы спортивный бог нам улыбнулся в очередной раз и помог нам выиграть очередной кубок.