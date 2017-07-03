Игорь Есмантович: "Переход Любимова в ЦСКА не гарантирует ему попадания в сборную"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что при подписании контракта с нападающим "Филадельфии" Романом Любимовым совпали интересы двух сторон. По его словам, возвращение форварда, выступавшего за армейцев с 2012 по 2016 год, не гарантирует ему попадания в сборную России.

– Любимов предпочел олимпийские перспективы туманным шансам заиграть в "Филадельфии"? – вопрос Есмантовичу.

– Совпали интересы обеих сторон. У Любимова появился шанс. Подписание в КХЛ не гарантирует ему попадания в сборную. Хоккеисту еще предстоит отобраться на Олимпиаду.

– В составе ЦСКА 16 нападающих уровня основного состава. Планируется ли ротация, которую практиковали при Квартальнове?

– Термин "ротация" здесь некорректен. Хоккеист может не проходить в состав, оправляться от травмы или ему нужно восстановиться после сборной. Пока преждевременно об этом говорить, потому что пока мы видели только проект календаря. Около месяца до Олимпийских игр отдано под тренировочный процесс хоккеистов, которые не попадут в сборную. На ваш вопрос я смогу ответить, когда пойму, сколько хоккеистов ЦСКА поедет в Корею. (Евгений БЕЛОУСОВ)

ЦСКА вернул Романа Любимова из "Филадельфии"