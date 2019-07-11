Игорь Есмантович: "Огромные сложности, что мы играем со "Спартаком" на одной арене"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович – о календаре КХЛ сезона 2019/20. Ранее стало известно полное расписание матчей турнира.

– Календарь получился интересный, нет каких-то экстраординарных моментов, серьезных неудобств, – отметил президент ЦСКА в интервью пресс-службе КХЛ. – Для ЦСКА все получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например, с "Металлургом" и московским "Динамо". Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчет наших пожеланий по календарю. Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со "Спартаком". К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия. И все это необходимо распределить. Поэтому, если взвесить все "за" и "против", получился хороший календарь.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20