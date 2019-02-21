Игорь Есмантович: "Очень бы хотелось, чтобы победа в регулярном чемпионате равнялась победе в чемпионате страны"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович хочет, чтобы победа в регулярном чемпионате КХЛ была приравнена к победе в чемпионате России.

– Хорошо, когда есть победа, но она еще не главная, все впереди, – цитирует Есмантовича ТАСС. – Ничего особенного не чувствую – все обычно, встретили победу буднично. К сожалению, регламент КХЛ не дает радоваться этому кубку, потому что все регалии отдаются победителю Кубка Гагарина. Мне бы очень хотелось, чтобы победа в регулярном чемпионате, как в советское время, была равна победе в чемпионате страны, а Кубок Гагарина был бы кубком страны, но, к сожалению, такого удовольствия нам не сделали, поэтому радости большой не испытываем.

Благодаря победе в предыдущем матче над "Локомотивом", красно-синие гарантировали себе первое место в общей турнирной таблице КХЛ. Таким образом, подопечные Игоря Никитина завоевали Кубок Континента. В первом раунде плей-офф они встретятся с командой, которая займет восьмое место в Западной конференции.

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