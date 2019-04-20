Игорь Есмантович: "На комплектование ЦСКА мы не потратили ни одной копейки"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после победы команды в Кубке Гагарина отметил, что на приобретение хоккеистов в межсезонье клуб не потратил ни одного рубля. Армейцы победили "Авангард" (4-0) и впервые завоевал трофей.

– На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки, - заявил Есмантович в интервью "СЭ". - Ноль рублей – на создание этого коллектива. Я имею в виду приобретение хоккеистов. Кто-то был свободным агентом, кого-то разменяли, кого-то взяли, кто-то выстрелил. Посмотрите, как здорово сыграл молодой Романов. Вот вам и Мамин, который 20 игр в регулярке сыграл с одним очком. Решил исход второго матча в Москве, и тренеры сегодня угадали, поставив его вместо Скотта, хотя он не выделялся ничем, чтобы поставить его на игру. Это тонкости, которые надо угадать. (Евгений Белоусов)

Полная версия интервью Игоря Есмантовича